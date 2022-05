Assistante polyvalente expérimentée dans le domaine juridique et bâtiment. Opérationnelle rapidement, je m'adapte à tous les postes administratifs d'une entreprise. Mes principales qualités sont la rigueur, le dynamisme et mon engagement pour atteindre les objectifs qui me sont fixés.



Mes compétences :

Normes rédactionnelles

Accueil

Bureautique

Secrétariat