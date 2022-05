Je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle,

De formation commerciale et scientifique,

Avec des expériences dans les nouvelles technologies, l'agro alimentaire, la formation et les réseaux Telecom,



Je souhaite mettre en avant mon profil atypique et polyvalent pour me reconvertir en tant que contrôleur de gestion.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Management