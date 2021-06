Thierry MANSION

26 ans d'expérience professionnelle.

Une très bonne connaissance des problématiques liées à la gestion managériale, technique et financière de projets, de l'expression des besoins, jusqu'à la recette finale, aussi bien en MOA et en MOE.

J'ai également une expérience significative en relation clientèle, ayant notamment assuré la fonction de gérant de société et de conseiller municipal durant 6 ans.



Réseaux : FTTH, FTTO, FTTE, GPON, 4G - LTE, GC FTTx, GC RCA et BLO, HFC, DOCSIS, 1G et 0G.



ZTD ZMD ZAMII RIP: THD95 THD78 THD92 THD94 THD91 THD75 THD60 THD06 THD67 THD49



Management : Recrutement, Encadrement, Formateur et Coordinateur.



Création dentreprise : Étude de marché, prévisionnel, plan de financement et création de la SARL.



Métrologie : Analyseur de spectre, réflectomètre, fusionneuse optique.



