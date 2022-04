Après un parcours de 18 ans dans des entreprises internationales - dont plus de 10 ans consacrés au pilotage de projets dans le domaine de la communication et des ressources humaines - , je suis médiatrice et me suis spécialisée dans la prévention des conflits en entreprise, coordinatrice de projets liés à la prévention des risques psychosociaux.



Mes compétences :

Médiateur

Médiation

Risques psychosociaux

RPS