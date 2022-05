Sonia BENSAID

Je cherche aujourd’hui à valoriser et offrir mon expérience et mes connaissances, en effet je possède une expérience de 2 ans en tant que responsable d’équipe où j’étais en charge de contrôler les objectifs, dynamiser et animer mes équipes autour des résultats et une expérience plus longue en tant que chargée de relation client.



Je suis soucieuse de la qualité de service et de la rigueur au travail. Entreprenante, stricte sur la sécurité, à l’écoute, souriante ayant une bonne aisance relationnelle. Je maîtrise les logiciels et assimile rapidement les nouveaux programmes et procédures.



Et je sais posséder les qualités et les connaissances requises pour vous donner satisfaction.



Mes compétences :

Rigueur

Sens de l'initiative

Dynamique

Gestion de la relation client

Analyser écouter réfléchir agir