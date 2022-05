Sonia BENSOULA

Créative et ambitieuse, j’aime l’idée d’intervenir dans le quotidien et dans les habitudes du consommateur, à travers la conception de différents produits.



J’ai régulièrement travaillé en groupe avec des experts en design graphique, design de mode et design d’espace.



A travers mes différentes expériences professionnelles, en France et au Royaume-Uni, j’ai eu l’occasion de développer mon sens du relationnel ainsi qu’un sens de l’organisation.



Mobile et disponible, je suis prête à vous fournir de plus amples informations lors d’un entretien et reste à votre entière disposition pour davantage de renseignements.



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Indesign CS4/5

Rhino3d

Sketchup

Cinéma 4D

Keyshot

Dreamweaver

Flash