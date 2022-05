Sonia BERGER

Le champ de la Psycho-Criminologie et de la Victimologie me passionne de par sa pluridisciplinarité, introduisant les domaines juridiques, médicaux et sociaux. A ce propos, la formation que j'ai suivi m'a permis de me familiariser avec des notions que l'on n'a pas l'occasion d'appréhender en psychologie, telles que le droit pénal, mais aussi la sociologie criminelle et le droit des mineurs, tout en développant ma clinique autour de la problématique du passage à l'acte et des conduites addictives.

Ma première année de Master, durant laquelle j'ai pu exercer un stage au sein de la maison d'arrêt de Nevers, a particulièrement été décisive pour moi. En effet, tout en enrichissant mes connaissances juridiques et ma capacité à aborder des sujets sensibles, j’ai eu l’occasion de rencontrer une population carcérale riche et variée avec laquelle j'ai eu l'occasion de conduire mes propres entretiens. Une vraie remise en question s’est opérée, ainsi qu’une prise de conscience de la réalité des conditions de vie des détenus. C'est également lors de ce stage que j'ai réalisé un Travail d'Etude et de Recherche sur la problématique des auteurs de violence sexuelle, où mon objectif était de développer une meilleure compréhension de ce type de criminalité à travers une approche pluridisciplinaire.

Mon second stage au sein de la protection de l'enfance a été tout aussi riche d'enseignements. J'ai pu travailler auprès d'enfants et de jeunes adolescents en difficulté en leur apportant mon aide et mon soutien. Cette expérience m'a entre autre permis de développer mes aptitudes de prise en charge des troubles psychiques et pathologiques des patients, tout en soutenant les familles à travers la mise en place d'un travail d'accompagnement.



Mes compétences :

Psychanalyse

Tests psychologiques

Victimologie

Addictologie

Criminologie