Sonia BERTHO

Je suis une jeune cadre dynamique et enthousiaste à la recherche d'un nouveau challenge à relever.

De nature joviale et optimiste, je suis ambitieuse, rigoureuse et déterminée dans mon travail. J'aime le travail d'équipe et sais également me montrer très autonome lorsqu'il le faut dans les missions que l'on me confie.

Enfin, mes différents voyages à travers le monde témoignent de mon ouverture d'esprit et de mes qualités humaines.



Mes compétences :

Recouvrement

Networking !!!

Administration d'entreprises

Journalisme

Commercial

Comptabilité

Interviews

Gestion de projet

Rédaction

Gestion agenda

Négociation

Communication