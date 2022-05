Sonia BEURY

Suite à une mutation de mon conjoint à Mérignac, je suis à la recherche de nouveaux défis.

Très impliquée dans les projets que l’on me confie, je sais m’adapter aux situations nouvelles.

Mes expériences en industrie et dans le bâtiment au sein du département achats m’ont permis d’être très pointilleuse et une réelle conscience professionnelle.

L’analyse des besoins, la gestion des commandes avec fournisseur français et étranger, la relations inter services, le suivi des litiges avec le lancement d’actions correctives ou encore la négociation sont des missions familières.

De nature optimiste, j'accorde de l'importance dans les relations cordiales entre collègues.

Mes différents postes m’ont permis de développer diverses compétences comme la prise de décisions, le travail en équipe, l’organisation, l’autonomie, la rigueur, l’anticipation, la tenue des délais, la satisfaction client, le sens du résultat, la rentabilité.

Vous pouvez me joindre au 06.36.72.29.07



Mes compétences :

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

ERP