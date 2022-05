Sonia BLANCHE

Fabricante ( offset hélio ) depuis début 2009 - Polyvalente Devis et facturation

Diplôme Greta Fabricante offset feuilles



Dans l'imprimerie depuis 1995, à divers postes : achats, maintenance, facturation, service du personnel, devis, assistante commerciale, assistante de fabrication .



Je parle allemand ( j'ai vécu en Allemagne) et mon anglais est plutôt moyen.



Auparavant, j'étais secrétaire du directeur des achats chez Thomcast ( filiale Thomson)



Et précédemment, j'ai exercé plusieurs emplois afin d'élargir mes connaissances.



Mes compétences :

Capacités d'adaptation

Capacités d’adaptation

Energie

Perseverance

Rigueur

Vivacité d'esprit