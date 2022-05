Agent Général AXA Prévoyance et Patrimoine, diplomée en conseil et diagnostic patrimonial, je réalise des bilans dans le but de répondre aux problématiques fiscales, sociales et patrimoniales que peuvent rencontrer mes clients ou les personnes que je rencontre par recommandation.

Mon expertise en Prévoyance, en Epargne, en Retraite et en Assurance Vie ainsi que ma volonté de garantir un accompagnement de qualité ont contribué au développement de mon cabinet.

Bien à vous.

Sonia Bodar.



Mes compétences :

Assurance