Sonia BOLLOT

Je suis titulaire du titre « Gestionnaire de paie » depuis juin 2012. J’ai complété ma formation lors de mon stage suivi d’une embauche depuis juin 2012 dans le cabinet comptable "SEGECO" Gaillard et par la suite chez FIDURALP et au cabinet ACORA jusqu’à ce jour.



Je suis tout à fait apte à remplir cette fonction. Maitrisant le logiciel de paie "Quadrapaie" que j’ai pu me perfectionner jusqu’aujourd’hui. Je peux établir les fiches de salaire, les déclarations sociales, notamment pour l’URSSAF, les mutuelles, prévoyances et de retraite....Je peux rédiger toutes déclarations : maladie, accident, Pôle Emploi, contrat de travail, et effectuer les procédures d'embauche et de licenciement...



Sérieuse, méthodique, disponible, j’ai le sens de l’écoute et de la communication et un excellent sens du relationnel.



Je suis déterminée à m'adapter rapidement et efficacement, et je suis prête à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées. Je recherche un poste sur DIJON.



