Sonia BONNETY

Dynamique et organisée, je suis passionnée par mon métier !

De nature autonome et réactive, ce qui me permet de gérer les priorités en fonction d'un rétro-planning et de la charge de travail. Bonne maîtrise des logiciels de dessins, je suis très à l'aise avec n'importe quel environnement informatique. Ma capacité d'adaptation à chaque personne facilite mon aisance relationnelle.



Actuellement, je travaille au sein du bureau d’études sur la partie industrialisation des modèles.

Je m'occupe du lancement des « essai » (contretypes) et des « master » (TDS) du prêt à porter femme. Mon contrôle de la pièce s’accompagne d’un commentaire de fabrication et de tous les éléments nécessaires à la production de chaque modèle. J'accompagne les façonniers en répondant à toutes les questions techniques liées à la fabrication des modèles. Tout cela en respectant les délais de livraison prévus avec le service production.

Je transmets aux patronières les éventuelles difficultés rencontrées lors de la fabrication des modèles et les propositions d’amélioration ou de simplification des assemblages.

Une fois les « masters » validés, je les transmets avec un dossier complet au service production.



Mes compétences :

Modéliste

Dessin technique

Gestion de la production