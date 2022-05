Sonia BOUALDJA

Master II en Économétrie et Statistique Appliquée à l’Université d’Orléans (France).



Mes années d’expérience m’ont permis d’acquérir de solides connaissances en méthodes statistiques, analyse et traitement de données, gestion de bases de données,language SQL,datamining ,scoring qui furent exclusivement réalisées sous le logiciel SAS, que j'utilise depuis quelques années dans le cadre de ma formation, ainsi que la réalisation des études et analyses statistiques et la modélisation statistique et une aisance dans les réponses aux problématiques posées.



Mes compétences :

Économétrie

Modélisation

SAS

Statistique