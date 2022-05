Sonia BOUNEB

Bonjour,



Récemment titulaire d'un titre professionnel de niveau III (Bac +2) dans la gestion de la paie et l'administration du personnel, je saisis toutes les opportunités qui me permettraient de mettre en application mes nouvelles compétences acquises en reconversion professionnelle.



Je me caractérise comme une personne polyvalente, autonome, motivée et faisant preuve d’un esprit de confidentialité. J'ai une très bonne connaissance des outils informatiques, et je me renseigne régulièrement sur les changements de la législation en vigueur.

En effet, mes différents postes m’ont permis de m’adapter en me formant et d’acquérir les compétences requises pour assurer les fonctions qui m’ont été incombées. Cette capacité d’autodidacte a contribué à l’évolution de ma carrière et ainsi me définir comme un élément très apprécié de mes précédents collaborateurs pour mon professionnalisme.



En espérant que mon profil sera retenir votre attention.



Cordialement



Sonia B.



Mes compétences :

Autonomie

Autodidacte

Rigueur

Organisation

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Relationnel