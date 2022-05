Sonia CALBA-GILLOT

Depuis plus de dix dans le domaine de l'assurance, j'ai eu l'opportunité d'y aborder differents metiers tels que commerciale, inpecteur réseau, chargée de formation et enfin inspecteur commerciale réseau agent.

Porte-parole de la stratégie de ma compagnie sur le terrain, j'accompagne au quotidien les agents generaux de ma division (15 agents pour 20 agences) dans le developpement de leur agence.



La diversité de mon activité fait la richesse de mon metier et j'apprecie tout particulierement de travailler au quotidien avec un reseau d'agents généraux qui exercent en tant que profession libérale.



En recherche active, je recherche un poste d'inspecteur commercial (réseau courtage ou agent) ou d'animateur commercial réseau franchise.



Mes compétences :

Commerciale

créative

recrutement

formation

dynamique

management

animation commerciale