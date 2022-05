Sonia CAMPMAS

Boutique de prêt-à-porter pour bébés et enfants de 0 à 14 ans.

Les marques porposées sont Ooxoo, Marèse, Repetto et Teddy Smith.



Vous trouverez également des chaussons layette Jack and Lily 100% cuir.



Enfin, des bijoux fait main par une pessacaise pourront parfaire les tenues!



Rendez-vous place de la Liberté, la nouvelle place piétonne du centre-ville de Pessac entre la place de la mairie et l'école Aristide Briand!