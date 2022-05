Morgane CAMPMAS

Récemment détentrice d'un Master 2 de Psychologie effectué à l' Ecole de Psychologues Praticiens de Lyon, je suis actuellement à la recherche d'un poste dans lequel je pourrais élargir mes domaines de compétences concernant l'autisme et le suivi et l'accompagnement des personnes handicapés ou atteintes d'une maladie grave.



Je peux d'ores et déjà témoigner d'une certaine expérience dans le domaine de la santé mentale. J'ai de surcroit l'envie et la motivation de mettre en pratique mes connaissances, mais aussi d'en acquérir de nouvelles tout au long de ma carrière.



A travers les stages que j'ai eu la chance d'occuper, et les professionnels qui m'ont supervisé, je me suis familiarisée à la fois avec le public adulte et la petite enfance, ou encore le handicap et la psychopathologie.



Ces différentes expériences ont également été un facteur déterminant concernant mon mémoire de recherche, que j'ai réalisé au sein du CHS Le Vinatier auprès de personnes souffrant de troubles psychotiques. Ce mémoire intitulé " L'art ... à la folie : rôles et fonctions de l'activité artistique chez les personnes souffrant de troubles psychique " m'a permis en tant que professionnelle de prendre connaissance des facteurs mis en jeu par et dans la créativité chez des personnes participant à un Atelier Peinture au sein de la structure hospitalière.



Dans le même temps, j'ai découvert avec grand intérêt le statut de Compagnon Thérapeutique, qui m'a permis de comprendre profondément une jeune enfant atteinte d'une maladie génétique rare. Cette expérience m'a surtout donné l'opportunité de vivre l'empathie dans la relation thérapeutique, qui est selon moi indispensable au suivi thérapeutique de nos malades.



Par ailleurs, le travail en équipe, la collaboration et les échanges d'ordre pluridisciplinaires m'ont offert une formation constructive, concrète et très enrichissante, qui m'entraîne aujourd'hui à rechercher activement un emploi me permettant de m'épanouir sur le plan professionnel et humain.



Mes compétences :

Assiduité

Ecoute

Thérapie de groupe

Dynamisme

Thérapie individuelle

Empathie

Relations humaines

Conscience professionnelle

Analyse des besoins