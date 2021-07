Jean-Gabriel OFFROY

Mes passions professionnelles:

- la recherche,

- la formation aux relations humaines,

- l'intervention dans les organisations,

- l'enseignement universitaire de la psychosociologie



mon orientation : indisciplinée, la complexité.



J'ai pratiqué la psychologie au Québec, en milieu scolaire et en psychiatrie communautaire, pendant 8 ans, avant de poursuivre ma formation en psychosociologie auprès de Max Pagès, Anne Ancelin-Schutzenberger, Vincent de Gaulejac...



J'ai animé de nombreux groupes d'intervention et de formation en entreprise et en milieu socio-sanitaire.



Depuis plusieurs années, je me suis particulièrement intéressé à la formation initiale des ingénieurs.

J'ai publié plusieurs articles sur ce sujet.



J'ai participé à plusieurs recherches qui ont donné lieu à des publications, notamment au Laboratoire de changement social.



Mon principal sujet de recherche a porté sur le projet parental à travers le choix du prénom, ce qui a débouché sur plusieurs publications.



Mes compétences :

Humour

Recherche

Remise en cause