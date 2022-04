Elsa VOUTERS

Diplômée en psychologie, à l’école de Psychologues Praticiens.

Spécialisée en psychologie du Travail & des Organisations, et en approche psychologique du Marketing.

Formée aux Thérapies Cognitivo-Comportementales, à l'AFTCC de Paris.



J'ai commencé mon expérience professionnelle en développant le pôle RH d’une start-up (SSII). Par la suite, j'ai intégré le groupe Redcats Senior Brands (PPR) en tant que Responsable Ressources Humaines.

Depuis quelques années, j'interviens en entreprise pour prévenir les Risques Psycho-Sociaux et améliorer les conditions de travail.



Aujourd’hui, j'ai la chance d'intervenir dans diverses entreprises sur les trois niveaux de prévention : je pilote et réalise des études (audit sur le stress et la qualité de vie au travail), forme les directeurs, managers et les collaborateurs sur la prévention des risques psycho-sociaux et la gestion du stress, et fais également partie de l’équipe d’assistance.



Bloomind propose également différents types d'accompagnement pour les particuliers (coaching, thérapie, soutien).



www.bloomind.fr



Mes compétences :

Ressources Humaines

Psychologie

Psychologie du travail

Développement Personnel

Management