Sonia CART

Tout d'abord passionnée par la restauration: l'organisation du service en salle, les relations humaines, le service clientèle..., j'ai, par l'enseignement, très vite eu la chance de pouvoir réaliser une seconde passion professionnelle.



Enseigner, pouvoir guider les jeunes dans leurs premiers pas professionnels, en essayant à chaque instant, de transmettre la passion du travail bien fait et fait naturellement, pour le plaisir du client.



Aujourd'hui je voudrais aller plus loin dans ce travail de formatrice en répondant plus attentivement aux besoins des entreprises.



L'école reste pour moi, le lieu principal pour l'apprentissage de bases solides, mais les programmes et le temps consacré sont parfois insuffisants.



Certains organismes aident les entreprises à compléter la formation du personnel en poste.



C'est pour ce genre de projets que je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences professionnelles à disposition.



Mes compétences :

Enseignement

Formation

restauration