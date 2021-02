Tatiana STACKE

Responsable commerciale senior avec 15 ans d’expérience dans l’industrie du luxe

Sens des responsabilités et du résultat, entrepreneurship et leadership

Dynamique, autonome et passionnée

Historique de réussites, incluant une croissance moyenne de chiffre d’affaires de 14% sur les 8 dernières années et de nombreux nouveaux grands comptes gagnés.

Actuellement à la recherche d’un nouveau challenge dans l’hôtellerie de prestige, où mon sens du service et mes excellentes qualités relationnelles seront précieuses.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Fidélisation client

Commercial grands comptes

Autonome et responsable

Luxe

Relation clients

Hôtellerie

Gastronomie

Management et animation d'équipe

Développement commercial