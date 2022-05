Bonjour,

Je suis une personne remplie d'énergie, volontaire, toujours très impliquée dans mon rôle de manager et surtout très terrain. J'ai le sens du contact, à Paris depuis 16 années.

J'ai commencé vendeuse et devenue responsable de boutique, et de gros volumes aux Galeries Lafayette Haussmann, le bon marché, les Champs Elysées et me voici aux 4 temps.

Ayant dirigée des équipes allant jusqu'à 20 personnes, et pu aussi les faire évoluer ensuite, pédagogue je sais jouer de mon leadership.

La communication et l organisation pour de bonnes performances restent mes priorités.

Je suis très penchée sur les chiffres, maitrisant tout à fait les indicateurs.

Un bon travail d équipe, le sens des affaires mixé avec le service client sont les secrets des chiffres.



Mes compétences :

Commerçante

dynamique

Organisée