Sonia CATHELIN (COLLETTI)

Le spacemanagement consiste à optimiser l’espace linéaire à l’aide de planogrammes (représentation du rayon idéal). En plus de ce poste, je suis chargée d’un projet marketing en collaboration avec le groupe Shell. Il s'agit d’effectuer un audit des stations service afin de maintenir les stratégies marketing mises au point (assortiment, merchandising, promotions…).



Ma palette de compétences :

-Gestion de la relation client et Techniques de vente

-Marketing stratégique, direct et opérationnel

-Statistiques: analyses statistiques (descriptives, inférentielles...) et études de marchés

-Informatique: maitrise des bases de données, de langages informatiques et de certains logiciels spécialisés en statistique(SAS, R, SPSS…) et en merchandising (Spaceman), création/gestion de site internet

-Création/Amélioration de reporting

-Réalisation d'audits



Force de proposition mais aussi dynamique, créative, curieuse et aimant toujours apprendre sont les termes qui me définissent le mieux.



Mes compétences :

Reporting

Marketing direct

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Gestion relation client

Gestion de données

Analyses

Statistiques