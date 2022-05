Sonia CHAIEB

Personne passionnée dans son travail, j'aime porter un projet au bout et le voir atteindre ses objectifs.

La créativité et l'organisation sont primordiales dans mon travail et permettent de trouver des solutions rapidement et d'être réactive face aux différentes situations qui peuvent se présenter.

Déterminée et consciencieuse, je suis droite dans mon travail que je mène jusqu'au bout.

mon leadership est l'un des aspects que sût développer afin de facilité ma collaboration avec les équipes.

Dotée d'un sens du relationnel développé, consciencieuse, responsable et volontaire, je pense être à même de participer activement à la vie d'une entreprise, toujours dans un soucis permanent de qualité et la volonté prégnante de relever des challenges au sein de nouvelles équipes.



Mes compétences :

Conception

Décoration

Mode

Coaching de cadres

Conseil en image

Coach de Vie

Agencement d'espace

Agencement de magasins

Animation de réunions

Animation d'équipe

Reporting

Management

Formation

Merchandising