Sonia CHAMP

Femme de défis, dynamique et enthousiaste, je suis prête à relever celui qu vous voudrez bien me confier !



Voici mes principaux domaines de compétences :



★ ASSISTANAT COMMERCIAL : accueil physique et téléphonique, traitement des appels, prise de rendez-vous, gestion des plannings, actualisation de la base de données adhérents,

★ ADMINISTRATION DES VENTES : création, gestion et suivi des comptes clients, facturation, gestion des réclamations clients

★ ASSISTANAT / SECRÉTARIAT POLYVALENT : maîtrise du pack office, gestion du stock de fournitures, archivage de documents, règlement fournisseurs, organisation des déplacements de la direction

★ GESTION SAV / LITIGES : prise en charge et suivi des litiges de bout en bout

★EXPLOITATION / AFFRÈTEMENT : gestion de plusieurs équipes de personnels roulant, organisation des tournées de chargements et de livraisons, gestion des stocks et suivi des inventaires



Je recherche en priorité sur le secteur de Saint-Nazaire ou alentours pour des raisons familiales mais je suis prête à étudier toutes propositions sur Pari et petite couronne.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Rigueur

Organisation

Réactivité

Aisance relationelle et rédactionnelle

Sens de l'initiative

Résistance stress