Sonia CHAOUCHI

Je suis titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’état en électronique de l’USTHB option: contrôle,.



Agé de 25 ans et célibataire, Actuellement, je cherche un poste stable en tant ingénieur en électronique

voici mon parcours d'etude:



* Juin 2004 : Obtention du BAC algérien ; Filière : Sciences naturel.

* 2004 – 2005 : 1ère année science exactes, Technologie- Informatique (SETI) à l’USTHB.

* 2005 – 2006 : 2ère année science exactes, Technologie- Informatique (SETI) à l’USTHB.

* 2006 – 2007 : 3ère année Electronique à l’USTHB.

* 2007 – 2008 : 4ère année Electronique (Option CONTROLE) à l’USTHB.

* 2008 – 2009 : 5ère année Electronique (Option CONTROLE) à l’USTHB.

Mars – juin 2009 : préparation de PFE « Segmentation d’image par la ligne de partage des eaux », au laboratoire du traitement d’image et rayonnement à l’ l’USTHB.

* Juin 2009 : Obtention du diplôme d’ingénieur d’état en électronique à l’USTHB





STAGES

• Stage pratique à l’unité opérationnelle des télécoms d’Alger Centre.





AUTRES FORMATIONS

• Formation en technique de Maintenance PC (Hard, Soft) Du 24-03-2010 au 28-07-2010

• Programmation en LOGO SOFT COMFORT V5.0



ET POUR les LANGUES

• Langues maternelles : Arabe ;

• Maîtrise du français : lu, écrit, parlé ;

• Assez bon niveau en anglais ;





LES CONNAISSANCES INFORMATIQUES

• Maîtrise des systèmes d’exploitation : WINDOWS ainsi que les logiciels MS OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT)

Language C, Matlab 6.5, Matlab 7.5, Pascal.

• Programmation automate Siemens « s7200, s7300&400 » .



Mes compétences :

Formation

Maintenance

MAINTENANCE PC

Programmation

Technique