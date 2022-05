Sonia CHATELAIN

Forte de 8 années d'expérience en qualité de Chargée de communication, je cherche actuellement un nouveau défi professionnel me permettant de valoriser mes connaissances en communication externe, interne et évènementielle ainsi qu’en matière de relation avec les médias, management de projet, conception, management de sous-traitants, animation de réseaux internes et externes, contrôle d'indicateurs de performance ...



COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Communication externe / interne

o Suivi de campagnes de communication thématiques

o Lancement de kit de communication interne

o Création graphique et édition (Rapports d’activité, journal/newsletter, plaquettes, cartons d’invitation, affiches, …)

o Harmonisation de la charte graphique et musicale

o Organisation d’évènements (salons, conventions, …)

o Relations publiques et presse (CP, conférences, interviews, …)

o Achats d’espaces / publi-rédactionnels



Communication digitale

o Rédaction des contenus du site web / intranet

o Animation des comptes Twitter/Facebook/Linkedin

o Rédaction de newsletter

o Réalisations productions audiovisuelles



REALISATIONS



Retombées presse multipliées par 2,5 en 1 an :

- > 1 000 retombées /an

3 rapports d’activité de 50 à 82 pages réalisés :

- > Diffusion à 3000 ex (print) et 1500 contacts (démat)

24 newsletters institutionnelles (300 contacts)

13 newsletters internes (350 contacts)

10 salons /an (Artibat, Batimat, Intermat, Preventica, …)

15 courts métrages tournés et montés



OUTILS



o Bureautique : Excel, Power point, Word

o CMS : Wordpress / ROI : Google analytics

o Plateforme : Mailjet, Magamo, Sharepoint, Argus de la presse

o Création : InDesign, Illustrator, Photoshop

o Audiovisuel : Final cut, Adobe premiere



Mes compétences :

Rédactionnelles et relationelles

Communication externe

Organisation d'évènements

Communication évènementielle

Communication institutionnelle

Communication interne

Relation presse et publique

Relation presse média

Adobe Indesign

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Premier

Adobe Photoshop

Journals

Adobe Illustrator