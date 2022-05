Sonia CHATELAIN

Juriste confirmée en Droit des affaires, je suis actuellement en charge, accompagnée d’une équipe de deux personnes, de tous les aspects juridiques (droit des sociétés, droit des contrats, droit immobilier et contentieux) d’une association et de ses filiales.



Compte tenu des risques et du nouveau Règlement Européen prévu pour 2016, je gère également la mise en conformité de notre association et de ses filiales avec la loi informatique et libertés.



Depuis 8 ans, j’ai pratiqué le droit des affaires, et plus particulièrement le droit des sociétés, le droit des contrats et le droit immobilier, j’ai ainsi développé des compétences techniques nécessaires en entreprise dans ces matières.



En effet, en plus du secrétariat juridique classique de tous types de structures, j’ai mené en autonomie des opérations de haut de bilan (TUP à 8 organismes/ Fusions / augmentation de capital / coup d’accordéon) et des opérations simples (dissolution, constitution de sociétés, modifications de statuts). Mais également des projets d’envergure tels que création d’un GIE de moyens et mise en place d’une Holding.



Je suis par ailleurs autonome en droit des contrats, je valide et rédige tous les contrats, notamment, de prestations de services, d’acquisitions, les baux, les partenariats qui seront signés par la Direction Générale. Mais également en droit immobilier, je gère des sociétés immobilières.



Je suis méthodique, rigoureuse et réactive. Dotée d’un esprit d’analyse, je suis force de proposition et de persuasion. Les défis et les nouveaux challenges me motivent et me poussent à me surpasser.



Soucieuse de proposer des solutions adaptées aux besoins de l’entreprise afin de sécuriser son environnement juridique, je suis à l’écoute des demandes de mes interlocuteurs variés (Président, Directeur Général, Secrétaire Général, fonctions supports et opérationnelles).



Je suis actuellement à la recherche d'un poste de juriste confirmé(e) en droit des affaires.







Mes compétences :

Droit des sociétés

Droit des contrats

Droit immobilier

Gestion de projet