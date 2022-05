Sonia CHIRON

Actuellement en poste en temps que cuisinière dans une maison de retraite, je vous envoie ma candidature pour un poste d'agent polyvalent en cuisine en cantine scolaire à temps complet.

je souhaite aujourd'hui un nouvel environnement de travail mais aussi être en relation avec d'autres publics.

très intéressée par la restauration collective et la dimension relationnelle qui en découle,je souhaite intégrer dans votre équipe.

forte d'une expérience de 10 ans sur un poste similaire,j ai été en charge de produire et de préparer des plats pour des résidents en maison de retraite.

j'ai également eu l'occasion de travailler en tant qu’employée polyvalente au foyer d'hébergement saint Benoit ou j'ai été en charge des opérations de composition et d'assemblage des repas.

ces expériences m'ont permis également d’être rapide, efficace et consciencieuse notamment dans le cadre des normes HACCP.

par ailleurs,je suis en cours de validation de mes acquis professionnels dans le cadre d'une VAE afin d'obtenir le CAP cuisine au plus tard en novembre 2017.

je me tiens à votre disposition pour un prochain entretien et je vous prie de recevoir mes sincères salutations distingué.

CHIRON SONIA



