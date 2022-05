Quentin CHIRON

Ancien étudiant de l'école Pivaut de Nantes dans la filière Bande Dessinée- Illustration où j'ai acquis et/ou amélioré plusieurs connaissances en dessin narratif :



•Illustration

•Perspective

•Peinture acrylique

•Encrage

•Chara-design

•Storyboard

•Anatomie

•Modèle vivant

•Infographie ( Suite Adobe Creative suite, Gimp, Corel Paint Shop Pro, Painter...)

•Culture cinématographique et littéraire

•Scénario

•Bande dessinée

•Bonne maitrise de la tablette graphique

• ... ainsi qu'un bon niveau d'anglais



Je propose mes services en tant que :



• Illustrateur infographiste ( BD, Jeux Vidéo, Livres, Magazines, Fanzines, Presse, site web...)

• Coloriste (numérique ou traditionnel-- > web, BD, etc...)

• Artiste Peintre ; Commande via mail: chiron.quentin@gmail.com

• Scénariste ( Bande déssinée, Cinéma, ..), Je suis par ailleurs à la recherche d'un dessinateur de Bande dessinée ayant une bonne expèrience ,autour de Nantes, prêt à mettre en images un de mes scénarios, Contactez moi par mail pour plus de renseignements...



J'ai pratiqué la Natation pendant 3 ans, ainsi que l'Athlétisme, le Football, le Cirque

et le Handball



