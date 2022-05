Sonia COHEN

Bonjour,



Je suis sonia et je suis actuellement en recherche active d'un contrat de professionnalisation avec possibilité de CDI AFIN DE PREPARER LE CQP DE SECRETAIRE JURIDIQUE EN CABINET D AVOCATS;



En parallèle , je prépare une licence en droit à distance avec le CAVEJ PARIS 1 SORBONNE afin de renforcer mes connaissances juridiques nécessaires pour préparer un CQP et de mener de plein front mes autres projets personnels et professionnels.



Cependant, j’élargis mes recherche à tout domaine relatif au secrétariat tel que assistante administratif, hôtesse standardiste...ETC , qui me permettront d'élargir mes compétences et de m'enrichir professionnellement...



Toute proposition de poste dans le domaine du secrétariat classique (tout secteur confondu) tel que secrétaire administratif est la bienvenue car cela me permettra d'acquérir une plus grande expérience l'expérience et donc d'élargir mes compétences...



je suis quelqu'un d'ambitieux, qui aime apprendre et surtout qui apprend très vite. Je suis dotée d'une grande curiosité d'esprit et d'ouverture ce qui fait que je suis très impliquée et perfectionniste. dans les tâches que l'on me confie.



Je suis également ouverte à toute opportunité de poste ou de stage en rapport avec mes études de langues que j'effectue en parallèle.



je recherche également des opportunité de travailler dans la traduction et l'interprétariat.



Toute proposition dans le domaine artistique et plus précisément la danse puisque c'est ma passion depuis 14 ans est également la bienvenue.



Je suis passionnée par beaucoup de domaine professionnelle comme le juridique, le domaine assocatif, les métiers dans lesquels les langues étrangères sont requises....ETC. Cette polyvalence me permet d'être compétente et quasi opérationnel dans de nombreux secteur ou domaine.....



Mes compétences :

Esprit analytique

Apprentissage rapide

Dynamique

Curieuse d'esprit

Ouverte d'esprit

Soif d'apprendre

Ressources humaines

Juridique