Sonia CONNEN - MACHET

A 37 ans, je suis depuis 3 ans la Responsable RH et Logistique d'une Direction d'Exploitation Commerciale constituée de 22 agences et un centre d'affaires entreprises Société Générale couvrant une partie des Yvelines et du Val d'Oise. A ce titre, je pilote le recrutement et veille à l'évolution des collaborateurs Techniciens des Métiers de la Banque de l'entité (160 personnes), je supervise une équipe en charge de la Logistique et des Travaux dans les agences, je mène aux côtés du Directeur d'Etablissement les réunions mensuelles des Instances Représentatives du Personnel (CE, DP, CHSCT) et j'exerce enfin des missions de contrôle du respect des règles de déontologie par l'ensemble des collaborateurs de l'entité.



Auparavant, j'ai exercé avec succès dans la même entreprise des fonctions managériales et de pilotage commercial à la tête d'un groupe de 5 agences à Boulogne-Billancourt, secteur particulièrement patrimonial (35 personnes, 12500 comptes de clients privés et professionnels).



Précédentes expériences, également à la Société Générale : Chargée d'Affaires Clientèle Professionnelle, Adjoint Responsable Clientèle Grands Comptes, Chargée d'Affaires PME



Mes compétences :

Banque

Brésil

Commercial

Responsable Commercial

Vente