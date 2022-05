Sonia COUDERT

Forte des deux casquettes de mes précédentes expériences professionnelles (maîtrise d'oeuvre VRD et études hydrauliques), j'ai intégré l'équipe de maîtrise d'oeuvre interne de Châteauroux Métropole (36).

Chargée des études VRD dans le cadre des Projets de Renouvellement Urbain sur les quartiers de Beaulieu (intérêt régional) et Saint-Jean / Saint-Jacques (intérêt national), je suis en charge de l'élaboration des projets de voiries, de parkings, de cours urbains, de places et de parcs, en intégrant les contraintes techniques et les besoins des riverains issus des phases de concertation, ainsi que les contraintes financières, inhérentes aux collectivités de cette taille .



Mes compétences :

AutoCAD

Ingénierie

EPANET

VRD

Suivi de chantiers

Maitrise d'oeuvre

Hydraulique urbaine

Gestion de projet

Réponse aux appels d'offres

CANOE