Sonia COUDERT

La sexologie est, comme son nom l'indique, l'étude de la sexualité humaine. La sexualité touche au sexe, le sexe touche à l'intime. C'est la raison pour laquelle il est très difficile d'en parler. Encore aujourd'hui, la sexualité reste pieds et poings liés par des idées reçues et des tabous.



La sexualité est une part très importante de notre vie. Si nous arrivons à l'amadouer, elle nous apporte une meilleure estime de soi, une aide pour lutter contre les coups de blues, une meilleure santé et bien d'autres encore. C'est donc bon pour notre moral et surtout, c'est bon pour notre couple !



Parfois, il est nécessaire pour (re)trouver cet épanouissement de chercher du soutien auprès d'un professionnel. Consulter un sexologue n'est pas une chose aisée, bien au contraire, mais cette démarche vous aidera à escalader une à une les marches qui vous posent problème.



Mon cabinet vous est ouvert, quel que soit votre âge, vos choix de vie, votre orientation sexuelle, votre genre, votre problématique…. Je serai à votre écoute en vous promettant respect, bienveillance et non jugement. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez me joindre au 0474/04.78.74.



Mes compétences :

Sexothérapie : Troubles du désir

Sexothérapie : Troubles érectils

Sexothérapie : Troubles éjaculatoire