Sonia COURCELLES

Après une formation scientifique axée sur la biologie cellulaire et la physiologie animale, j'ai travaillé 13 ans comme attachée de recherche clinique et chef de projets dans deux entreprises prestataires de service de l'industrie pharmaceutique.

Mon dernier poste consistait à être à mi-temps attachée de recherche clinique et à mi-temps chef de projet.

Après 3 ans d'inactivité, j'ai souhaité me réorienter. J'ai intégré un parcours de formation qui m'a permis de réaliser deux stages en tant que préparateur en pharmacie. Ces deux stages ont validé pour moi la perspective de devenir préparatrice en pharmacie.

Je mets tout en oeuvre dans ce but.