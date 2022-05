Sonia CROZIER

Journaliste expérimentée (12 ans), plutôt en format magazine, dans des domaines assez variés.

J'ai une très bonne culture générale et je suis très "adaptable" à des sujets différents . Je suis perçue comme quelqu'un de très réactif et efficace.

Je suis aussi bien à l'aise avec la culture, qu'avec les sujets sociétaux et scientifiques, que j'ai pu aborder notamment avec les émissions "les Maternelles" ou encore "le Téléthon".

J'ai aussi, de part ma collaboration régulière avec "la Maison France 5", un réel intérêt pour le patrimoine et l'architecture.