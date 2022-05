Sonia CRUCHON

Depuis 1996, de la conception à la production, un pont entre l'interactif et l'audiovisuel, les écrans et les installations artistiques, l'animation et la vidéo.



Fondatrice du collectif d'indépendants surletoit, du studio de création de contenu multimédia 4 minutes 34, de la maison d'éditions interactives Les Inéditeurs.



Types de projets : applications tablette, films d'animation, dispositifs interactifs / audiovisuels, vidéo projections, sites...

Domaines : culturel, jeunesse, muséographie, vulgarisation scientifique...

Compétences : pilotage de projet, constitution et animation d'équipes pluridisciplinaires, gestion budget-planning, création de concepts, conception et scénarisation interactive (structures, interfaces, jeux...)



/// Depuis 2013

Conceptrice-chef de projet multimédia indépendante, notamment au sein du studio multimédia 4 minutes 34, et de la maison d'éditions interactives Les Inéditeurs.



::: Application Boum!, un conte horizontal tactile

::: Application DigDeep, un miroir interactif répondant à toutes vos questions

::: Application iPad USA 1968 deux enfants de Jean-Jacques Birgé, un roman augmenté



::: Video projections scénographiques pour L'arche part à 8 heures, pièce de théâtre jeune public, texte Ulrich Hub, mise en scène Betty Heurtebise, compagnie la petite fabrique



::: Vitae, une sculpture sur la lune, une odyssée artistique d'Anilore Banon - projet en cours



/// 2004 - 2013

Conceptrice-chef de projet multimédia indépendante, notamment au sein du collectif surletoit



::: Application iPad La machine à rêves de Leonardo Da Vinci, oeuvre de Nicolas Clauss et Jean-Jacques Birgé, éditée et produite par la Cité des sciences et de l'industrie



::: Application online et iPad Paris, la ville à remonter le temps / Dassault Systèmes



::: Video projections scénographiques pour Le pays de rien, pièce de théâtre jeune public, texte Nathalie Papin, mise en scène Betty Heurtebise, compagnie la petite fabrique



::: Dispositifs interactifs pour le Beijing Auto show / Plastic Omnium, pour Auditoire



::: Animations de vulgarisation scientifique pour Un nuage sur le toit du monde, un documentaire d'Agnès Moreau / co-production Le Miroir, ARTE France, CNRS Images



::: 23 court-métrages sur des chefs d'oeuvre de peinture, exposition Révélations au Petit Palais/ Samsung Electronics France - Réalisateur : Pierre Oscar Levy - Directeur artistique et compositeur : Jean-jacques Birgé - Post prod : Snarx FX - Producteur délégué : Dominique Playoust/Pixo Facto



::: Video projections scénographiques pour Les enfants sauvages, pièce de théâtre jeune public, texte Timothée de Fombelle, mise en scène Betty Heurtebise, compagnie la petite fabrique



::: Site jeunesse E. Leclerc (http://surletoit.net/ptitrep/_index.html ) février 2005/juillet 2011 - 37 jeux flash



::: Video projections scénographiques pour Alice au pays des merveilles, pièce de théâtre jeune public adaptée de Lewis Carroll, mise en scène Betty Heurtebise, compagnie la petite fabrique



::: Films d'animation pour les exposition le Mystère Lapérouse, Bateaux jouets, Musée National de la Marine



::: Echange de regards, dispositif interactif de Valéry Faidherbe à la Villa des Arts, Nuit Blanche 2006



::: Installation audiovisuelle pour Dassault Systèmes - pavillon de la France de l'expo universelle Aichi 2005



::: Dispositif interactif pour la Communauté Urbaine de Dunkerque - pavillon de la France de l'expo universelle Aichi 2005



/// 1996-2003

Salariée chez Havas interactive, IF Multimédia, Hyptique



::: Principaux projets :

- Exposition L'argent (PASS): réseau de 11 bornes interactives

- Les bonhommes et les dames (Emme): 8 cd-roms pour les 4-7 ans

- Lumière ! (Gallimard Jeunesse, Ministère de l'education nationale) : cd-rom de vulgarisation scientifique (optique)

- Musique ! (Gallimard Jeunesse, FT2M) : cd-rom de découverte des instruments de musique



