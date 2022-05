Sonia DA COSTA

A la recherche d'une Assistante de Paie - Gestionnaire de Paie - Nettoyage Industriel

poste sédentaire sur La Flèche (72200) temps partiel 20h/semaine



Missions

- Réalisation et émission des bulletins de paye

- Veiller à la l'application du droit social et du droit du travail

- Suivi des dossiers de gestion du personnel notamment les vacances et les congés maladie

- Prodiguer des conseils concernant la gestion du personnel

- Contrôle de la paye



Maîtriser des systèmes de bases de données et logiciels "paie" et de la micro-informatique (Word et Excel).

Rigueur - sens du relationnel et de l'écoute et une bonne connaissance de la législation du travail.



Si vous êtes intéressé, envoyez moi votre curriculum vitae

à recrutement@pcs-nettoitout.com