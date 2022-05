Sonia DA COSTA

Après 6 années d'expérience dans le secteur de l'immobilier, d'abord en tant que négociatrice puis manager d'équipe, je souhaite aujourd'hui revenir à mes premières amours, le marketing.



En effet, titulaire d'une maitrise "d'économie gestion de l'entreprise" complétée par un DESS de "marketing opérationnel", je suis depuis toujours passionnée par l'univers du client consommateur et tout ce qui motive sa décision d'achat en particulier.

Organisée, aimant les challenges et les chiffres, je suis rapidement disponible, et vous invite à me contacter de façon à en apprendre plus sur mon parcours et mes compétences.



Je suis peut-être celle que vous recherchez !



A bientôt



Mes compétences :

Commerciale

Conseil

CONSEIL CLIENT

Marketing

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Organisée

Polyvalence

Relationnel

Rigoureuse

Travail d'équipe