Sonia DA ROCHA

Actuellement en CDD de 7 mois au sein du siège social de Truffaut en tant qu'assistante de contrôle de gestion et assistante trésorière, je recherche un CDI dans la région parisienne ou dans la région toulousaine à partir du mois d'Avril.



Dynamique, rigoureuse et sérieuse, je serais mener à bien les différentes activités que vous me confiez grâce à ma connaissance de la trésorerie, de la gestion ainsi que de la comptabilité.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité

Fiscalité

SQL

SAP EBP

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

Ciel Compta