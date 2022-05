Sonia DA SILVA

SOFT COMPANY recrute des collaboteurs expérimentés sur les technologies objets (J2EE, .NET, C++) et également sur la business intelligence. Je recherche actuellement des développeurs avec une forte expertise technique pour intervenir sur des projets à valeur ajoutée chez nos clients grand compte dans les secteurs Banque/Finance/Assurance et Télécom/Média/Industrie/Services.



Si vous souhaitez rejoindre une société en pleine croissance, n'hésitez pas à me contacter, nous ferons le point ensemble sur vos ambitions professionnelles!



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Java

Java EE

Recrutement IT

Microsoft

C#

Recrutement

Gestion du personnel

Microsoft .NET

Business Intelligence

C++