Sonia DA SILVA

Mes jupes de petite fille caties par les sièges de bibliothèque. Les bancs de la fac de lettres qui lustrent mes levi's. Et les stylos usés par le flot de mes mots. Vient ensuite le temps de l'enseignement, la transmission du savoir. Je suis professeur de français. Mon métro-boulot-dodo: lire, écrire, dire. Et toujours des stylos vidés par mes mots. Puis comme une envie de tribologie, de sortir de la théorie et de se frotter à la vie et aux avis. Virage à 360°, la carrière commerciale est embrassée! Dans la peau d'une chargée d'affaires, culture pro ok: savoir-faire et savoir-être, qualité du service client, écoute et empathie... Et combien de stylos encore épuisés entre mes doigts.. Alors aujourd'hui pour l'avenir du bic, je passe au numérique! Riche de mes expériences passées et des compétences ainsi développées, je mets désormais mes mots au service de vos idées. De formations certifiantes (éligibles CPF) en ateliers ludiques, je dispense mes connaissances et mon savoir-faire via des formations personnalisées et adaptées à vos besoins.



