Sonia DA SILVA

J'ai intégré Kantar Worldpanel en 2002, tout d'abord comme chargée d'études et de clientèle sur le panel alimentaire puis chez Prométhée (analyse de l'image des marques et de la prédisposition à l'achat).



J'ai évolué au poste de conseil marketing en juin 2006.

Je gère un portefeuille de clients évoluant dans le domaine alimentaire (Fleury Michon, Panzani, Saint Louis Sucre, d'aucy, Sunny Delight, Yoplait...).



Je suis en charge d'analyser les données consommateurs afin d'aider mes clients dans leur stratégie trade et marketing. En leur permettant notamment de répondre à des questions telles que :

- Quelles sont les cibles à potentiel sur le marché qui n'achètent pas encore la marque, ou qui lui sont peu fidèle...?

- Qui sont les foyers qui n'achètent plus la marque? Vers quelle autre marque se sont-ils tournés?

- Quelle efficacité du lancement du produit X?...



J'ai également un rôle commercial, avec des objectifs de ventes d'études à valeur ajoutée.



Mes compétences :

Conseil

Conseil marketing

Marketing