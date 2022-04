Domitille BRILLAUD

Je bénéficie d’une formation solide en gestion (Université de Paris Dauphine) ainsi que d’une expérience confirmée à la fois en audit, contrôle de gestion et business analyse avec une parfaite maîtrise d’outils de gestion tels que SAP, BO, …



Compétences métiers :

⊗ Contrôle de gestion : élaboration des clôtures, animation du processus budgétaire (budgets, révisions budgétaires), pilotage d'une Business Unit, analyse des résultats et établissement des reportings à destination du management

⊗ Planification stratégique : conception et modélisation 3YP débouchant sur la mise en place d'un plan d'action opérationnel

⊗ Business Analyse : réponse aux appels d'offres, construction et analyse de modèles de rentabilité offre / client, élaboration P&L / Business Plan, pricing

⊗ Analyse marché : veille / benchmark

⊗ Projets d'amélioration de performance : Animation de chantiers, création de tableaux de bord et d’indicateurs de performance

⊗ Audit externe : commissariat aux comptes et expertise comptable au sein de sociétés de différents secteurs d'activité

⊗ Secteur : Telecom et notamment MVNO

⊗ Informatique : Pack Office, SAP R-3, SAP-BW, BO



Compétences humaines :

très bon relationnel, pluriactivités (missions différentes au cours de ma carrière), bonne capacité d'analyse, forte adaptabilité au changement, force de conviction



Atout supplémentaire : double qualification (Finance / Marketing)



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Budget et Controlling

Planification stratégique

Veille concurrentielle

Modélisation financière

Benchmarking

SAP R/3