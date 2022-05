Sonia DE SAINT OURS

Expériences passées :

- Directeur de mission audit et expert IFRS au sein du cabinet Ernst&Young (1993-2008)

- Directrice de la Consolidation t du Reporting du Groupe Lafarge, en charge également du département Normes Comptables IFRS du Groupe (2008-2011)

- Enseignante vacataire en MBA à Sup de Co La Rochelle et Directrice administrative et financière de PME en management de transition (2012)





Actuellement :

- Directrice administrative et financière chez Groupe Serma Technologies





Spécialités : comptabilité française et internationale (IFRS), comptes annuels et commissariat aux comptes, comptes prévisionnels, budgets et business plans, consolidation, reporting, audit financier, fiscalité, contrôle de gestion, contrôle interne / contrôle et planning financier de groupes et filiales / aide à la décision stratégique auprès des directions générales / business support auprès des responsables opérationnels / pilotage de projets / encadrement, gestion d'équipe et organisation de département / gestion de la paie et des obligations sociales et fiscales / animation de formations



