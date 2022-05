Sonia DE SOUZA

Ingénieur Contrat chez Howden BC Compressors qui conçoit, fabrique et assure le support technique d'ensembles de compresseurs à membranes et à piston développés sur mesure.





Compétences:

- Diplôme d'ingénieur en mécanique et conception, option Matériaux

- Expérience dans le management de projet

- Bilingue Anglais / Français

- Expérience dans le domaine des normes internationales ( (API, ATEX, ASME, IEC, NACE...)





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ATEX

Lean management

API

Gestion de projet