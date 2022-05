Sonia DEBARGE

Entrepreneur, j’ai rejoint l’entreprise familiale pour développer et commercialiser le Press’T. Il s’agit d’un accessoire permettant d’égoutter les sachets de thé et d’infusion.

Ne vous brûler plus les doigts ! Egouttez vos sachets avec élégance !



Nous avons créé 3 gammes : couleur, métallisée et collection Luxe, toutes fabriquées en France.

Du Press'T décliné en une dizaine de coloris au Press'T inox dans son étui cuir prestige, découvrez l'étendue de notre gamme surArray.

Pour un cadeau à vos salariés, à vos clients, nous pouvons personnaliser Press'T à votre logo, à vos couleurs.