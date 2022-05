Sonia DELAPORTE

Nouvellement diplômée, je souhaiterai maintenant associé la théorie à la pratique pour me permettre de gagner en efficacité et être opérationnelle plus rapidement. J'espère pouvoir développer et améliorer mon employabilité en diversifiant mes compétences en fonction des besoins de mon futur employeur.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Gestion des ressources humaines

Fiche de paie

Recrutement IT

Accueil physique et téléphonique

Conseil en recrutement

Veille juridique

Développement RH