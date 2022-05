Sonia DÉLÉANI

" Au commencement était l'émotion … "



Se rappeler que nos émotions nous rendent plus réceptifs et nous mènent vers la connaissance.

Pour atteindre la raison (notre cerveau siège des décisions) il est intéressant de passer par les sens (le corps, le coeur, relais de nos émotions) et il devient urgent de mettre au cahier des charges de vos projets, les notions de plaisir et de rêve, comme leviers distinctifs et innovants.

Après 20 ans d'expérience, aux croisements du design industriel et de la communication, de l’architecture et de l’agencement, un regard aiguisé et novateur qui vous aide à construire un langage fort et intelligible pour ré-enchanter vos produits et vos marques.



Rainbow studio, (e)motions design